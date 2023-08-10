"Дніпро-1" потрапив під чеський каток: "Славія" розбила український клуб (відео)

Празький клуб удома розібрався з дніпрянами

У четвер, 10 серпня, "Дніпро-1" провів гостьовий поєдинок проти "Славії" (Чехія) у рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Празі (Чехія) на "Еден Арені", завершилася з рахунком 3:0 на користь "Славії". Про це повідомляє "Телеграф".

З перших хвилин "Славія" створювала тиск на ворота Кінарейкіна, що вилилося у швидкий забитий м’яч. Вже на 5-й хвилині Іван Шранц замкнув у дотик простріл Масопуста з правого флангу. Під завісу першої половини той самий Шранц подвоїв перевагу господарів, вдало зігравши на дальній штанзі після навісу з кутового.

У другому таймі домінування "Славії" тривало аж до вилучення Огбу на 58-й хвилині. Дивно, але "Славія" хоч і віддала ініціативу, але чудово виглядала, граючи у меншості. Чехи навіть довели справу до розгрому — Конрад Валлем розстріляв ворота гостей із метрів десяти. А ось український клуб відверто розчарував, команда навіть не намагалася реалізувати більшість.

"Славія" – "Дніпро-1" – 3:0

Голи: Шранц (5, 38), Валлем (81)

Попередження: Масопуст (90+6) — Сваток (41), Бабенко (53), Лєднєв (71), Рубчинський (74), Кравець (88).

Вилучення: Огбу (59)

"Славія": Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейріс (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лінгр (Шевчік, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читіл, 80).

"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Адамюк (Білл, 81), Сваток (Пасіч, 46), Третьяков (Лєднєв, 12), Бабенко (Піхальонок, 61), Бланко, Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов (Ківінда, 81).

Статистика матчу Славія – Дніпро-1

Повний відеоогляд матчу:

Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф, якщо "Дніпро-1" пройде "Славію", то зустрінеться у битві за групу ЛЄ із луганською "Зорею". Якщо дніпряни програють чехам, то їх чекає дуель за груповий етап Ліги конференцій з переможцем протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).

Зазначимо, дніпряни стартували у відборі Ліги чемпіонів, поступившись у другому кваліфікаційному раунді грецькому "Панатінаїкосу". Після цього команда вилетіла у кваліфікацію Ліги Європи.