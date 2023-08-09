"Славія" — "Дніпро-1": онлайн відеотрансляція матчу Ліги Європи

Дніпряни розпочинають свій шлях у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 10 серпня, "Дніпро-1" у рамках першого поєдинку 3-го відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться зі "Славією" (Прага, Чехія). Напередодні український клуб вилетів із відбору Ліги чемпіонів, поступившись у 2-матчевому протистоянню грецькому "Панатінаїкосу".

Пряма відеотрансляція гри "Славія" — "Дніпро-1" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Матч відбудеться у Празі на "Еден Арені", початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція першого матчу 3-го відбіркового раунду Ліги Європи "Славія" — "Дніпро-1"

В Україні гру "Славія" — "Дніпро-1" покажуть у прямому ефірі безкоштовно. До речі, букмекери не вірять в успіх українського клубу. Матч-відповідь між командами відбудеться рівно через тиждень, 17 серпня.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф, якщо "Дніпро-1" пройде "Славію", то зустрінеться у битві за груповий етап ЛЄ із луганською "Зорею". Якщо дніпряни програють чехам, то їх чекає дуель за груповий етап Ліги конференцій з переможцем протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).

Додамо, дніпряни зіграють зі "Славією" без Артема Довбика, якого продали в іспанську "Жирону".