"Славія" — "Дніпро-1": де і коли дивитись матч Ліги Європи

У разі невдачі український клуб опиниться у відборі Ліги конференцій

У четвер, 10 серпня, "Дніпро-1" у рамках першого поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 проведе гостьову гру проти "Славії" (Чехія). Напередодні дніпряни не зуміли продовжити боротьбу у відборі Ліги чемпіонів, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Панатінаїкосу" (Греція). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Славія" — "Дніпро-1".

У прямому ефірі в Україні гру "Дніпра-1" проти чеського клубу покажуть телеканал "Уніан ТБ" та Youtube-канал FootballHub. Крім того, зустріч можна переглянути безкоштовно на платформі "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший матч між "Славією" та "Дніпром-1" відбудеться у Празі (Чехія) на стадіоні "Еден Арена", початок зустрічі — о 20:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 17 серпня.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія), якщо "Дніпро-1" у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ переможе "Славію" (Прага), то в раунді плей-офф ЛЄ підопічні Олександра Кучера зустрінуться із луганською "Зорею". Якщо дніпряни програють чехам, то у четвертому кваліфікаційному раунді ЛК на них очікує дуель з переможцем протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" продав Артема Довбика в іспанський клуб.