"Славия" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги Европы

В случе неудачи украинский клуб окажется в отборе Лиги конференций

В четверг, 10 августа, "Днепр-1" в рамках первого поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 проведет гостевую игру против "Славии" (Чехия). Накануне днепряне не сумели продолжить борьбу в отборе Лиги чемпионов, уступив в 2-матчевом противостоянии "Панатинаикосу" (Греция). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Славия" — "Днепр-1".

В прямом эфире в Украине игру "Днепра-1" против чешского клуба покажут телеканал "Уніан ТБ" и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, встречу можно посмотреть бесплатно на платформе "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый матч между "Славией" и "Днепром-1" состоится в Праге (Чехия) на стадионе "Эден Арена", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 17 августа.

Напомним, по итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария), если "Днепр-1" в 3-м квалификационном раунде ЛЕ победит "Славию" (Прага), то в раунде плей-офф ЛЕ подопечные Александра Кучера встретятся с луганской "Зарей". Если днепряне проиграют чехам, то в четвертом квалификационном раунде ЛК на них ожидает дуэль с победителем противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" продал Артема Довбика в испанский клуб.