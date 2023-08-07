"Славія" — "Дніпро-1": що кажуть букмекери

Фахівці не вірять в український клуб

У четвер, 10 серпня, "Дніпро-1" зіграє перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Напередодні дніпряни вилетіли з відбору Ліги чемпіонів, програвши "Панатінаїкосу". На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн-трансляція матчу "Славія" — "Дніпро-1".

На думку букмекерів, український клуб є аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Славії" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,40-1,47. Водночас нічия та перемога "Дніпра-1" менш ймовірні — коефіцієнти 4,60-4,80 та 6,75-7,30 відповідно. Додамо, що Favbet оцінив ймовірність успіху дніпрян у 13%, а празької команди – у 67%.

Прогноз букмекерів на матч "Славія" — "Дніпро-1"

Favbet: (перемога "Славії" 1,47 — нічия 4,80 — перемога "Дніпра-1" 7,30)

William Hill: (1,40 — 4,75 — 7,00)

Bwin: (1,44 — 4,60 — 6,75)

Перший матч між командами відбудеться у Празі на стадіоні "Еден Арена", початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, 7 серпня у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-офф єврокубків. Стали відомі потенційні суперники "Дніпра-1" у разі перемоги та поразки від "Славії".

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" продав свого лідера перед іграми зі "Славією".