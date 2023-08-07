"Славия" - "Днепр-1": что говорят букмекеры

Специалисты не верят в украинский клуб

В четверг, 10 августа, "Днепр-1" сыграет первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Накануне днепряне вылетели из отбора Лиги чемпионов, проиграв "Панатинаикосу". На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн-трансляция матча "Славия" — "Днепр-1".

По мнению букмекеров, украинский клуб является аутсайдером встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Славии" можно сделать ставку с коэффициентом 1,40-1,47. В то же время ничья и победа "Днепра-1" менее вероятны — коэффициенты 4,60-4,80 и 6,75-7,30 соответственно. Добавим, что Favbet оценил вероятность успеха днепрян в 13%, а пражской команды — в 67%.

Прогноз букмекеров на матч "Славия" — "Днепр-1"

Favbet: (победа "Славии" 1,47 — ничья 4,80 — победа "Днепра-1" 7,30)

William Hill: (1,40 — 4,75 — 7,00)

Bwin: (1,44 — 4,60 — 6,75)

Первый матч между командами состоится в Праге на стадионе "Эден Арена", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, 7 августа в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф еврокубков. Стали известны потенциальные соперники "Днепра-1" в случае победы и поражения от "Славии".

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" продал своего лидера перед играми со "Славией".