В рф собираются судиться с футболистом

Норвежский футболист "Ростова", выступающий в аренде в "Динамо" (Москва), Матиас Норманн сбежал из рф после атаки неизвестных дронов по "Москва-Сити".

В россии считают, что норвежец использовал атаку беспилотников в качестве повода, чтобы уйти из клуба бесплатно, а потому собираются судиться с ним. Об этом заявил генеральный директор "Динамо" (Москва) Павел Пивоваров, передает telegram-канал Севастиана Терлецкого. К слову, Норманн проживал недалеко от "Москва-Сити".

"Норманн направил в "Динамо" и "Ростов" уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны, по его мнению.

Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны якобы для целей своей безопасности. Мы с его позицией не согласны, вместе с "Ростовом" готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд", – заявил Пивоваров.

Матиас Норманн - талантливый полузащитник

Напомним, 30 июля в районе башен "Москва-Сити" прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что в результате происшествия был поврежден 10 этаж 2 башни IQ-квартала. Второй удар пришелся на нижний этаж другого здания в пределах "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин обвинил в случившемся "украинские беспилотники", хотя официальный Киев не подтверждал удары по столице рф.

Ранее сообщалось, что футболиста с российским паспортом не пустили на матч Лиги чемпионов.