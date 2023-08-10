"Українські" дрони допомогли норвежцю втекти з рф

У росії збираються судитися з футболістом

Норвезький футболіст "Ростова", який виступає в оренді в "Динамо" (Москва), Матіас Норманн втік з рф після атаки невідомих дронів на "Москва-Сіті".

У росії вважають, що норвежець використав атаку безпілотників як привід, щоб втекти з клубу безплатно, а тому збираються судитися з ним. Про це заявив генеральний директор "Динамо" (Москва) Павло Пивоваров, повідомляє telegram-канал Севастіана Терлецького. До речі, Норманн проживав неподалік "Москва-Сіті".

"Норманн направив у "Динамо" і "Ростов" повідомлення про розірвання договору у зв’язку з тим, що в будівлю "Москва-Сіті" врізалися дрони, на його думку.

Посилаючись на ці обставини, він виїхав із країни нібито з метою своєї безпеки. Ми з його позицією не згодні, разом із "Ростовом" готуємося до арбітражу. Норманна чекає суд”, – заявив Пивоваров.

Матіас Норманн — талановитий півзахисник

Нагадаємо, 30 липня в районі веж "Москва-Сіті" прогриміли потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту було пошкоджено 10 поверх 2 вежі IQ-кварталу. Другий удар припав на нижній поверх іншої будівлі у межах "Москва-Сіті". Мер Москви Сергій Собянін звинуватив у тому, що трапилося, "українські безпілотники", хоча офіційний Київ не підтверджував удари по столиці рф.

Раніше повідомлялося, що футболіста з російським паспортом не пустили на матч Ліги чемпіонів.