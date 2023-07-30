Безпілотники атакували найелітніший район москви: що вже відомо і як відреагували у міноборони

У мережі повідомляють про одного потерпілого внаслідок події

У ніч на неділю, 30 липня, у Москві вкотре відбулася атака безпілотників. Вибухи пролунали біля веж "Москва-Сіті".

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, публікуючи фотографії та відео з місця події.

"Перший безпілотник атакував у "Москва-Сіті" 10 поверх 2 вежі IQ-кварталу "Москва сіті", де знаходиться офіс Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій рф", — йдеться у повідомленні.

Після вибуху перехожі виявили розкидану вулицею документацію цього міністерства. Зазначається, що станом на 2019 рік у цій вежі було розміщено також Мінекономрозвитку та Мінпромторг.

Потім ще один безпілотник вдарив по нижньому поверху іншої будівлі у межах "Москва-Сіті". Вибухи було чути також в Одинцово та Красногорську Московської області.

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок нічної події з вибухами у "Москва-сіті" є один потерпілий.

Після нічної атаки в Московській повітряній зоні було тимчасово обмежено перебування повітря будь-яких повітряних суден.

Тим часом у міністерство оборони Росії також прокоментували ситуацію та заявили, що "один український БПЛА знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцівського району Московської області".

"Ще два безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби й, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-сіті", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку липня в Москві сталася низка вибухів і пожеж. Зокрема, у закладах "Пушкінъ" та "Турандот", а також бізнес-центрі. Разом с тим вибух пролунав у лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.