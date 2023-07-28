москву знову атакував безпілотник, росіяни панікують і обурюються

Влада рф заявила, що жертв і руйнувань нібито немає

У ніч на 28 липня столицю росії атакував невідомий безпілотник, який нібито був збитий ППО. Росіяни нарікають, що дрони стали частіше залітати до москви та нервують.

Про це повідомив мер Москви сергій собянин у своєму Telegram-каналі.

"Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони. Руйнувань і постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Водночас росіяни пишуть у соцмережах, що пролунало два вибухи.

"Два вибухи було, жах просто, досі серце в п’ятах", — написала одна з москвичок.

Також вони нервуються, бояться і дивуються, що безпілотники "останнім часом стали помітно частіше літати". При цьому дехто з них, ніби забувши про те, що їхня власна країна вторглася в Україну і вбиває її мешканців, як військових, так і цивільних, обурюється, що атака безпілотниками, "це зазіхання на безпеку нашої країни".

"Страшно якось", "Те, що Україна до нас через кордон перекидає безпілотники свої це посягання на безпеку нашої країни!", "Спочатку країна дивувалася, що БПЛА долітають до бєлгорода, тепер — до москви. Кордон на замку, сказали у ФСБ ", "Україна знову намагається на нашу країну посягнути! Прильоти в москву українських безпілотників — велика загроза та очевидна агресія", — пишуть росіяни.

У РосЗМІ пишуть, що інцидент вже прокоментували в міноборони рф. Там традиційно звинуватили в атаці "київський режим" і заявили, що це була "спроба здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом на об’єктах на території московської області".

Там заявили, що БПЛА було знищено ППО, а постраждалих та руйнувань нібито немає.

Зазначимо, що москва стає об’єктом атаки безпілотників вдруге за кілька днів. Так, близько четвертої години ранку в понеділок, 24 липня, столиця росії була атакована двома невідомими безпілотниками. Один із БПЛА впав за 500 метрів від будівлі міноборони рф на Фрунзенській набережній, другий влучив у офісну будівлю.