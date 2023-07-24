Не спрацювало: ППО в Москві зганьбилася під час атаки дронів

Відповідно до характеристик, ЗПРК цілком міг збити дрони над Москвою

Комплекс ППО ЗПРК "Панцир-С1", який у січні цього року встановили на даху Міноборони росії, не зміг захистити столицю від сьогоднішньої атаки безпілотників. Більше того, у небі над Москвою не було зафіксовано слідів роботи ЗПРК.

Про це пише "Радіо Свобода". Примітно, що "Панцир" знаходився менш ніж за 300 метрів від того місця, де впав безпілотник і міг його збити.

Дальність дії ПЗРК "Панцир-С1" малого радіусу до 20 км, а дрон впав приблизно за 300 метрів від будівлі російського Міноборони, буквально за кілька вулиць. Комплекс ППО, який розміщений на даху відомства, мав і міг би збити БПЛА, але цього не сталося. Крім того, очевидці атаки дронів повідомляють, що не помічали роботи "Панциря" цього ранку. Нагадаємо, що вибухи у Москві пролунали 24 липня близько 04:00. Один дрон упав біля Міноборони росії, а другий потрапив до офісної будівлі, пошкодивши її. Інформації про жертв не надходило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше в Москві в ТЦ полився окріп, через що загинули чотири особи та десятки отримали опіки та інші травми.