"Палія" затримали співробітники поліції

Житель росії напередодні свого дня народження намагався підпалити мавзолей Леніна в москві.

Про це повідомляють росЗМІ.

За їхніми даними, близько 22 години 17 липня 37-річний Костянтин Стачуков із міста Чита прийшов на Червону площу та кинув пляшку із запальною сумішшю до мавзолею. Пляшка розбилася об бруківку і спалахнула.

Чоловіка затримали співробітники поліції. Деякі ЗМІ пишуть, що він чинив опір і був у неадекватному стані. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею "непокора законній вимозі співробітника поліції", 18 липня невдалого "палія мавзолею" доставлять до суду.

Нагадаємо, мавзолей — пам’ятник-усипальниця, де з 1924 року у прозорому саркофазі зберігається тіло Володимира Леніна.

Як повідомляв "Телеграф", президент росії владимир путін "звинувачує" Леніна у створенні України. Напередодні повномасштабного нападу на нашу країну він заявив, що "Ленін — автор та архітектор України". Водночас глава кремля вважає себе спадкоємцем Леніна. Такий натяк він зробив у вересні минулого року, згадавши також Йосипа Сталіна та київських князів.