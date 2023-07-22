"Мені страшно, це парилка": у Москві ТЦ затопило окропом, є загиблі та багато постраждалих (відео)
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Усі загиблі є співробітниками одного з магазинів
У столиці росії в торговому центрі "Времена года" стався прорив труби з окропом, через що чотири людини загинули і десятки отримали травми.
Як інформують російські ЗМІ з посиланням на слідчий комітет, усі загиблі під час аварії є співробітниками магазину "Глобус Гурме", де і стався розрив труби.
Загалом, за попередніми оцінками, постраждали близько 70 осіб, з них дев’ять було госпіталізовано.
При цьому повідомляється, що евакуацію з ТЦ оголосили лише за пів години після того, як сталася аварія. До цього відвідувачі скаржилися на потоки окропу та хмари пари, проте охорона поводилася спокійно.
У слідчому комітеті повідомили, що порушено кримінальну справу за статтею про надання небезпечних послуг, які призвели до необережності смерті двох або більше осіб.
Як повідомлялося раніше, у російському місті Аскай у Ростовській області спалахнула масштабна пожежа на складі макулатури, а площа займання поширилася на 2500 квадратних метрів. Щоб згасити пожежу, росіянам довелося викликати підтримку з повітря.