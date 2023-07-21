Рятувальники не справляються: неподалік кордонів України в росії виникла масштабна пожежа (фото та відео)

На місці працюють близько 70 рятувальників

У російському місті Аскай у Ростовській області вирує серйозна пожежа на пункті прийому макулатури. Величезний стовп чорного диму видно із різних районів міста.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Інформації про жертви наразі немає.

Займання сталося близько 17:15 і на місце прибуло 14 одиниць техніки МНС та 65 рятувальників. Також задіяний гелікоптер Мі-8. Площа спалаху спочатку становила 2000 кв.м, а пізніше збільшилася до 2500 кв м.

Горить макулатура, але вогонь уже почав підступати до інших складів, які розташовані поряд. Причина пожежі наразі невідома, інформації про постраждалих немає. Величезний стовп чорного диму видно у різних районах міста.

Місто Аскай розташоване неподалік кордону з Україною. Усього 1,5 години їзди на авто або близько 125 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Маріуполі спалахнув будинок культури. Полум’я було видно на великій відстані, але окупаційна влада ніяк не прокоментувала інцидент.