"Мне страшно, это парилка": в москве ТЦ затопило кипятком, есть погибшие и много пострадавших (видео)

Все погибшие являются сотрудниками одного из магазинов

В столице россии в торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы с кипятком из-за чего четыре человека погибли и десятки получили травмы.

Как информируют российские СМИ со ссылкой на следственный комитет, все погибшие во время аварии являются сотрудниками магазина "Глобус Гурмэ", где и произошел разрыв трубы.

Всего по предварительным оценкам пострадали около 70 человек, из них девять были госпитализированы.

При этом сообщается, что эвакуацию из ТЦ объявили лишь спустя полчаса после того, как случилась авария. До этого посетители жаловались на потоки кипятка и облака пара, однако охрана вела себя совершенно спокойно.

В следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщалось ранее, в российском городе Аскай в Ростовской области вспыхнул масштабный пожар на складе макулатуры, а площадь возгорания распространилась на 2500 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, россиянам пришлось вызвать поддержку с воздуха.