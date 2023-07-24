Не сработало: ПВО в Москве крупно опозорилась во время атаки дронов

Согласно характеристикам, ЗПРК вполне мог сбить дроны над Москвой

Комплекс ПВО ЗПРК "Панцирь-С1", который в январе этого года установили на крыше Минобороны россии, не смог защитить столицу от сегодняшней атаки беспилотников. Более того, в небе над Москвой не были зафиксированы следы работы ЗПРК.

Об этом пишет "Радио Свобода". Примечательно, что "Панцирь" находился менее чем в 300 метрах от того места, где упал беспилотник и мог его сбить.

Дальность действия ПЗРК "Панцирь -С1" малого радиуса до 20 км, а дрон упал примерно в 300 метрах от здания российского Минобороны, буквально в нескольких улицах. Комплекс ПВО, который размещен на крыше ведомства должен был и мог бы сбить БПЛА, но этого не произошло. Кроме того, очевидцы атаки дронов сообщают, что не замечали работы "Панциря" этим утром. Напомним, что взрывы в Москве прозвучали 24 июля около 04:00. Один дрон упал возле Минобороны россии, а второй попал в офисное здание, повредив его. Информации о жертвах не поступало.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее в Москве в ТЦ полился кипяток, из-за чего погибли четыре человека и десятки получили ожоги и другие травмы.