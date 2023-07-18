Хотел "кремировать" Ленина: в Москве пытались поджечь мавзолей

"Поджигателя" задержали сотрудники полиции

Житель россии накануне своего дня рождения пытался поджечь мавзолей Ленина в Москве.

Об этом сообщают росСМИ.

По их данным, около 22 часов 17 июля 37-летний Константин Стачуков из города Чита пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Некоторые СМИ пишут, что он сопротивлялся и был в неадекватном состоянии. По факту инцидента начато уголовное производство по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции", 18 июля неудавшегося "поджигателя мавзолея" доставят в суд.

Напомним, мавзолей — памятник-усыпальница, где с 1924 года в прозрачном саркофаге хранится тело Владимира Ленина.

Как сообщал "Телеграф", президент россии владимир путин "винит" Ленина в создании Украины. Накануне полномасштабного нападения на нашу страну он заявил, что "Ленин — автор и архитектор Украины". В то же время глава кремля считает себя наследником Ленина. Такой намек он сделал в сентябре прошлого года, упомянув также Иосифа Сталина и киевских князей.