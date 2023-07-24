В москве прогремели взрывы: город атаковали дроны, один упал рядом со зданием минобороны (фото, видео)

В минобороны рф обвинили в ударах "киевский режим"

Около четырех часов утра в понедельник, 24 июля, москва была атакована двумя неизвестными беспилотниками. Один из БПЛА упал в 500 метрах от здания минобороны рф на Фрунзенской набережной, второй попал в офисное здание.

Об атаке сообщил мэр москвы сергей собянин.

Жители сообщили как минимум о трех "хлопках"

"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет", — написал он в Telegram.

Расстояние от места падения дрона до минобороны рф на карте

В минобороны рф обвинили в ударах "киевский режим".

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — заявили в ведомстве.

Как пишут росСМИ, один из дронов упал в районе Комсомольского проспекта, 17 — это в 500 метрах от здания министерства обороны россии. Второй беспилотник попал в помещение бизнес-центра на улице Лихачева. В некоторых зданиях выбиты окна. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева перекрыли движение.

На Комсомольском проспекте, судя по кадрам с места, повреждены как минимум три здания на разных сторонах улицы (жилые дома номер 15 и 17 и дом номер 18), расположенные рядом со зданием минобороны россии (Фрунзенская набережная, 22/2).

Фрунзенская набережная и Комсомольский проспект

Проспект Лихачева

Выбитые витрины после взрыва

Повреждено здание бизнес-центра

Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощный. Информации о погибших и пострадавших нет. Из здания, где находится "Леруа Мерлен" шел густой черный дым.

На Комсомольском проспекте после взрыва выбиты стекла у магазинов и в квартирах.

Дым на фоне здания минобороны в москве

Известный журналист-расследователь Христо Грозев обратил внимание, что один из дронов, вероятно, упал напротив военного университета имени князя Александра Невского – штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.

Поврежденная крыша здания на Комсомольском проспекте

Как сообщал "Телеграф", это не первая атака дронов на москву. В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали главное здание россии — кремль.