Не так уж далеко от Москвы: беспилотник атаковал российский аэродром (карта)

Аэродром в Рязанской области россии подвергся атаке неизвестных БПЛА, которые были изготовлены кустарным способом. Кем он был запущен и с какой целью россияне не сообщают.

Информацию об этом передает Telegram-канал Baza. Известно, что атака произошла в ночь на 20 июля около 03:00.

На аэродроме ночью 20 июля прозвучал взрыв, однако возгорания не последовало. На утро возле стоянки самолетов в Московском районе области были обнаружены последствия взрыва — воронка диаметром 10 см, глубиной 1,5 см. По предварительной информации, взорвался не профессиональный БПЛА, а самодельный дрон. Инфомации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Отмечается, что в Минобороны россии никак не прокомментировали этот инцидент. Власти региона также молчат. Фото или видео с места взрыва также отсутствуют.

Стоит добавить, что Рязанская область находится в 190 км от Москвы и примерно в 540 км от границы с Украиной (Сумской области).

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