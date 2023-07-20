Детонирует вторые сутки: разбитый полигон оккупантов в Крыму показали на спутниковых снимках (фото, видео)

Оккупационные "власти" до сих пор не называют причину пожара

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия инцидента на Старокрымском полигоне, на котором ранним утром 19 июля прогремела серия взрывов. Там произошла детонация боеприпасов.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Схемы".

Эту территорию военные эксперты идентифицировали как склад боеприпасов российских оккупантов. Он находился неподалеку от Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма. В результате взрывов там случилась детонация боеприпасов.

К слову, оккупационные "власти" не называют до сих пор причину пожара, но в то же время они объявили об эвакуации жителей четырех соседних населенных пунктов. Речь идет о селах Айвазовское, Абрикосовка и Приветное и Кринички.

При этом в Telegram-канале Mash сообщается, что на полигоне в Кировском районе время от времени еще происходит детонация. Однако сейчас ситуация уже якобы стабилизируется. Близлежащую территорию обследуют и устанавливают, есть ли повреждения или взрывоопасные предметы. После полной проверки будет принято решение, возвращать ли эвакуированных.

Также профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве на своей странице в Twitter показал последствия взрывов на полигоне в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля около четырех часов утра на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате один из пролетов автомобильной части моста был серьезно поврежден и восстановлению теперь не подлежит.