Детонує другу добу: розбитий полігон окупантів у Криму показали на супутникових знімках (фото, відео)

Окупаційна "влада" досі не називає причину пожежі

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки інциденту на Старокримському полігоні, на якому рано вранці 19 липня пролунала серія вибухів. Там відбулася детонація боєприпасів.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Схеми".

Цю територію військові експерти ідентифікували як склад боєприпасів російських окупантів. Він знаходився неподалік Старокримського військового полігону в Кіровському районі Криму. Внаслідок вибухів там сталася детонація боєприпасів.

До речі, окупаційна "влада" не називає досі причину пожежі, але водночас вона оголосила про евакуацію мешканців чотирьох сусідніх населених пунктів. Йдеться про села Айвазовське, Абрикосівка та Привітне та Кринички.

При цьому в Telegram-каналі Mash повідомляється, що на полігоні в Кіровському районі іноді ще відбувається детонація. Проте зараз ситуація вже нібито стабілізується. Найближчу територію обстежують та встановлюють, чи є пошкодження, чи вибухонебезпечні предмети. Після повної перевірки буде ухвалено рішення, чи повертати евакуйованих.

Також професор Токійського університету Хіденорі Ватанава на своїй сторінці у Twitter показав наслідки вибухів на полігоні в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня близько четвертої години ранку на Кримському мості прогриміли вибухи. Внаслідок одного з прольотів автомобільної частини мосту було серйозно пошкоджено і відновленню тепер не підлягає.