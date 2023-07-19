Це перший етап: експерт пояснив, навіщо ЗСУ вдарили по Старокримському полігону

Такі удари потрібні для виводу з ладу логістичної складової, яка унеможливлює передислокацію особового складу ворога і використання боєкомплекту і паливно-мастильних матеріалів

Нічний приліт по Старокримському полігону в районі села Кринички в Кіровському районі в тимчасово окупованому Криму входить до першого етапу каскадного планування наступальних операцій, що паралізують нормальну логістику окупаційної армії.

Політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів "Телеграфу", що означають нічні вибухи на Старокримському полігоні та чи є це критичним об’єктом в інфраструктурі загарбників.

- Вибухи на Старокримському полігоні. Як вплине ця подія на військові спроможності окупантів?

Це не перша "бавовна" в Криму. Подібний характер нанесення ударів по інфраструктурі окупаційної армії на півострові, свідчить про те, що слова Залужного не розходяться з дією. Коли він заявляє, що його ніхто не зупинить у питанні деокупації Криму, стає зрозуміло, що ці слова підтверджуються реальними справами.

Нанесення ударів по тиловій інфраструктурі, варто вважати по класифікації НАТО, першим етапом каскадного характеру планування наступальних операцій. Мова про нанесення превентивних ударів по місцях постійної дислокації особового складу, складах з бк і місцях зосередження техніки. Тобто виводиться з ладу логістична складова, яка унеможливлює передислокацію особового складу ворога і використання боєкомплекту і паливно-мастильних матеріалів. Це ми й спостерігаємо протягом останнього тижня на півострові.

Характер і географія "бавовни" досить різні: починаючи від нанесення ударів морськими безпілотниками, БПЛА по Чорноморському флоту, Кримському мосту, військовій інфраструктурі.

- Такий комплексний характер нанесення ударів, це передумова наступу на південному напрямку?

Я ж кажу, що у НАТО є таке поняття, як "каскадний характер планування наступальних операцій". На відміну від радянської тактики, ніхто не підіймає війська в штикову атаку, а спочатку перетворюється на місячний пейзаж тилова інфраструктура окупантів. Це є перший етап планування наступальних операцій, який паралізує нормальну логістику окупаційної армії. Не дає можливість оперативно перекидати резерви і бк до лінії бойового зіткнення. А потім вже йде підготовка, оперативне розгортання і сама наступальна операція. Тобто три етапи. Те, що відбувається наразі – перший етап.

- Саме Старокримський полігон, де пролунали вибухи, наскільки критичний об’єкт в інфраструктурі окупантів?

Там все критичне. Крим перетворений на суцільну мілітарну базу. Кількість окупаційної армії збільшена в рази, у порівнянні з 2014 роком. Цивільна інфраструктура використовується як прикриття, для військових баз. Тому казати, що саме це критичний об’єкт і нанесення ударів по ньому кардинально вплине на окупантів не можна.

ГУР до цього відношення немає. Зовсім. Мовиться про нанесення ударів або Storm Shadow або аналогічними. Є модифікована версія С-200. Це ЗРК, але він останнім часом використовується для нанесення ударів по наземним цілям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що один із прольотів моста був серйозно пошкоджений і не підлягає відновленню. Також було зруйновано кілька опор.