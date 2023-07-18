"Цивільний об’єкт"? У Китаї прокоментували удар по Кримському мосту

У Піднебесній закликали утримуватись від подібних ударів

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували вибухи на Кримському мосту. Атаку невідомих засудили, а саму переправу назвали "цивільним об’єктом".

Про це повідомляє China News.

Так, коментуючи новину про пошкодження Кримського мосту, у Китаї закликали утримуватися від ударів по "цивільним об'єктам".

"Позиція Китаю щодо української кризи послідовна та зрозуміла. Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання кризи та спільно сприятимуть пом'якшенню ситуації. Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватися від нападу на цивільні об'єкти, забезпечувати безпеку цивільних осіб та дотримуватись міжнародного гуманітарного права", – сказала представниця міністерства Мао Нін.

Нагадаємо, що в Україні Кримський міст називають законною ціллю. Так, наприклад, генерал-майор запасу СБУ зазначив, що цю переправу росіяни використовують як головну військову артерію.

Докладніше про те, що сталося на Кримському мосту 17 липня, ви можете у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням. Там ми зібрали всі важливі подробиці інциденту.

Раніше ми писали про те, як росія може помститися за удар по улюбленому мосту путіна.