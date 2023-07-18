"Гражданский объект"? В Китае прокомментировали удар по Крымскому мосту

В Поднебесной призвали воздерживаться от подобных ударов

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Атаку неизвестных там осудили, а саму переправу назвали "гражданским объектом".

Об этом сообщает China News.

Так, комментируя новость о повреждении Крымского моста, в Китае призвали воздерживаться от ударов по "гражданским объектам".

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что все стороны возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать смягчению ситуации. Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", – сказала представитель министерства Мао Нин.

Напомним, что в Украине Крымский мост называют законной целью. Так, например, генерал-майор запаса СБУ отметил, что эту переправу россияне используют в качестве главной военной артерии.

Более подробно о том, что произошло на Крымском мосту 17 июля вы можете в нашем материале, перейдя по ссылке. Там мы собрали все важные подробности инцидента.

Ранее мы писали о том, как рф может отомстить за удар по любимому мосту путина.