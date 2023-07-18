Помста за Кримський міст: Подоляк розповів, чого чекати від рф
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росія це буде збільшувати, доки має ресурси
Росія як помсту за підрив Кримського мосту може збільшити кількість масованих ударів по Україні.
Про це попередив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданку з 1+1".
Він зазначив, що для такого кроку країна-агресор має всі ресурси. Як приклад він назвав нічну російську атаку по Миколаївщині та Одещині.
"Ядерний удар ‒ це буде кінець сучасної цивілізації як такої. Тоді буде чітко зрозуміло, що немає стримуючих факторів, і це не питання України. Але ні, мені здається, 17 місяців ‒ це навіть не жовтень 2022 року. Сьогодні літо 2023 року, коли вже всі ресурси росія використовує, всі засоби. росія це буде збільшувати, поки в неї є ресурси", – сказав Подоляк.
Радник також додав, що росії все одно, скільки вбити цивільних людей.
"У росії немає неочікуваних кроків у цій війні. У них є тільки один неочікуваний крок ‒ збільшувати кількість вбивств цивільного населення. Тому ми говоримо з партнерами, що треба збільшувати кількість систем ПРО. Це ключовий елемент, якщо ми хочемо захистити цивільне населення", – додав Подоляк.
Нагадаємо, що в ніч проти 18 липня російські окупанти атакували Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. В результаті в місті є пошкодження, а серед мирного населення постраждала одна людина.