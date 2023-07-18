Помста за Кримський міст: Подоляк розповів, чого чекати від рф

росія це буде збільшувати, доки має ресурси

Росія як помсту за підрив Кримського мосту може збільшити кількість масованих ударів по Україні.

Про це попередив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що для такого кроку країна-агресор має всі ресурси. Як приклад він назвав нічну російську атаку по Миколаївщині та Одещині.

"Ядерний удар ‒ це буде кінець сучасної цивілізації як такої. Тоді буде чітко зрозуміло, що немає стримуючих факторів, і це не питання України. Але ні, мені здається, 17 місяців ‒ це навіть не жовтень 2022 року. Сьогодні літо 2023 року, коли вже всі ресурси росія використовує, всі засоби. росія це буде збільшувати, поки в неї є ресурси", – сказав Подоляк.

Радник також додав, що росії все одно, скільки вбити цивільних людей.

"У росії немає неочікуваних кроків у цій війні. У них є тільки один неочікуваний крок ‒ збільшувати кількість вбивств цивільного населення. Тому ми говоримо з партнерами, що треба збільшувати кількість систем ПРО. Це ключовий елемент, якщо ми хочемо захистити цивільне населення", – додав Подоляк.

Нагадаємо, що в ніч проти 18 липня російські окупанти атакували Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. В результаті в місті є пошкодження, а серед мирного населення постраждала одна людина.