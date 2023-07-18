Месть за Крымский мост: Подоляк рассказал, чего ждать от рф

россия это будет увеличивать, пока у нее есть ресурсы

россия в качестве мести за подрыв Крымского моста может увеличить количество массированных ударов по Украине.

Об этом предупредил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил, что для такого шага у страны-агрессора есть все ресурсы. В качестве примера он назвал ночную российскую атаку по Николаевщине и Одесщине.

"Ядерный удар – это будет конец современной цивилизации как таковой. Тогда будет четко понятно, что нет сдерживающих факторов, и это не вопрос Украины. Но нет, мне кажется, 17 месяцев – это даже не октябрь 2022 года. Сегодня лето 2023 года, когда уже все ресурсы россия использует, все средства. россия это будет увеличивать, пока у нее есть ресурсы", – сказал Подоляк.

Советник также добавил, что россии все равно, сколько убить гражданских людей.

"У россии нет неожиданных шагов в этой войне. У них есть только один неожиданный шаг – увеличивать количество убийств гражданского населения. Поэтому мы говорим с партнерами, что нужно увеличивать количество систем ПРО. Это ключевой элемент, если мы хотим защитить гражданское население", – добавил Подоляк.

Напомним, что в ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. В результате в городе есть повреждения, а среди мирного населения пострадал один человек.