Одессу и Николаев атаковали ракетами и "шахедами": рассказываем о последствиях

Всего по югу Украины было выпущено 25 беспилотников

В ночь с 17 на 18 июля было неспокойно не только в Крыму — Россия в очередной раз атаковала мирные города и села Украины с воздуха. По данным Воздушных Сил, враг использовал как БПЛА типа Shahed, так и крылатые ракеты. Больше всего досталось Одесщине и Николаевщине.

Официальные данные о работе средств противовоздушной обороны опубликовала пресс-служба ОК "Юг". Следует отметить, что все выпущенные противником цели удалось уничтожить. Однако, к сожалению, не обошлось и без попаданий, связанных с падением обломков.

Одесса

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", в Одесской области ночная тревога была едва ли не самой длинной. Изначально область "кошмарили" "шахедами", запуская их в несколько волн. К счастью, силам ПВО удалось отлично отработать по каждому беспилотнику. После короткого затишья военные также зафиксировали четыре крылатых ракеты, выпущенных по Одессе. Три удалось сбить почти сразу, четвертая недолгое время совершала дополнительные маневры, однако и ее быстро "утихомирили". При этом всем как одесситы, так и жители области имели очень беспокойную ночь — из-за постоянных взрывов, ведь враждебные цели нужно было вовремя сбить.

По данным председателя Общественного совета при Одесском ОВА Сергея Братчука, на подлете в Одесскую область был уничтожен 21 беспилотник.

Николаев

В Николаевской области была похожая ситуация, правда, здесь враг в основном использовал БПЛА. К сожалению, в областном центре зафиксирован прилет, после которого вспыхнул пожар. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, был промышленный инфраструктурный объект. Представители ГСЧС сразу же выехали на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия пожара. Обошлось без пострадавших. Всего в небе над регионом были уничтожены четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136.

Следует добавить, что в ОК "Юг" также сообщили об отдельных повреждениях портовой инфраструктуры и отдельных домовладений без уточнения по областям. Известно об одном раненом, его уже госпитализировали.

Напомним, что предварительная серьезная атака россиян на Украину с воздуха была зафиксирована 13 июля. Тогда мощные взрывы раздавались в Киеве.