В Украине объявили воздушную тревогу: в Киеве слышали мощные взрывы

В воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько ракет и дронов

В Украине вновь объявили масштабную воздушную тревогу, на этот раз из-за запусков ракет с моря и дронов с севера.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, несколько ракет "Калибр" пролетели через центральные области Украины в сторону Киева, однако затем свернули на запад и двинулись в сторону Львова.

upd 2:10 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших из-за падения обломков в Дарницком районе

upd 01:50: КГГА сообщила о возможном падении обломков сбитого дрона в некоторых районах Киева, необходимые службы уже отправились на место. Предварительно атаку на Киев было отбито, но дроны остаются в области

upd 01:35: Воздушная тревога продолжается, однако ракетная угроза прошла, сообщают мониторинговые группы. Тем временем БПЛА направились в сторону Киева, где слышали несколько громких взрывов. Также работа ПВО была зафиксирована в Хмельницкой и Полтавской областях

Согласно данным мониторинговых групп, БПЛА проявляют активность в северных областях. Кроме того, они сообщают, что ракеты двигаются по той же траектории, как и в день обстрела Львова 7 июля, а потому местных жителей призывают находиться в безопасных местах

Тем временем тревога была включена практически по всей территории Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 июля оккупанты нанесли удар по Львову чем оборвали жизни четырех людей, а еще 34 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.

Кроме того россияне ударили по Николаеву ракетой "Искандер-М" в ночь на 10 июля. Поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших не поступало.

А в ночь на 12 июля ударные беспилотники атаковал Черкасскую область из-за чего произошел пожар в нежилом здании неподалеку от областного центра. Обошлось без пострадавших.