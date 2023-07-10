Оккупанты нанесли удар по Николаеву: есть прилет

Враг применил баллистику при ударе по Николаеву

Оккупанты в ночь на 10 июля нанесли ракетный удар по Николаеву. Там зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Друзья, осматриваем район, который попал под обстрел ночью. Повреждения в жилых домах пока не обнаружены. В случае изменений – сообщу вам.

По данным военной администрации, 10 июля около 01:00 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М", — уточнил он.

В то же время глава региона Виталий Ким отметил, что 9 июля враг также обстрелял и Николаевскую область.

"Вчера в 11:43 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 4 июля оккупанты обстреляли город Первоймайский в Харьковской области. Россияне ударили по мирному населению фугасным снарядом. Ранения получили более десяти человек, включая детей.