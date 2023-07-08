Россияне обстреляли Лиман: под удар попал частный дом и магазин, много погибших (фото)

Оккупанты продолжают убивать мирных украинцев

В субботу, 8 июля, российские оккупанты из РСЗО обстреляли город Лиман Донецкой области. Погибло как минимум шестеро людей, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Оккупанты ударили по частному сектору

"Около 10 утра россияне нанесли удар по городу с РСЗО — попали в частный сектор. Поврежден дом и магазин. На месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь", — отметил он.

Оккупанты атаковали ЛИман из РСЗО

Погибло шесть человек

Напомним, Лиман — многострадальный город, он был под российской оккупацией, ВСУ освободили его 1 октября прошлого года. Россияне очень сильно разрушили город. Также враги, как и на всех захваченных территориях Украины, убивали мирных жителей Лимана, в том числе и детей.

Как сообщал "Телеграф", 6 июля россияне ракетами ударили по жилому дому во Львове. Погибло 10 человек, 42 человека получили ранения. Среди пострадавших от разрушения дома есть трое детей

Кроме того, оккупанты 4 июля из артиллерии обстреляли Херсон. Под удар попали жилые дома, погибли мужчина и женщина.