Россияне ударили по Харьковщине: много раненых, среди них дети

На месте происшествия работают специалисты

В городе Первоймайский Харьковской области прогремел взрыв. По предварительным данным, российские оккупанты совершили обстрел фугасным снарядом. Ранения получили более десяти человек, включая детей.

Об этом сегодня, 4 июля, в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрыв раздался примерно в 13:30. В результате были повреждены жилые многоэтажные дома, а также припаркованные автомобили. В небо поднимаются черные столбы дыма.

"В результате (обстрела, — Ред.) произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей. На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 июля в Сумах во время очередной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе жилой дом. Здание получило значительные разрушения. Пострадали 16 человек и тело одного жильца достали из-под завалов. В то же время были опубликованы жуткие кадры момента прилета по пятиэтажке.