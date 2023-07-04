Россияне ударили по Харьковщине: много раненых, среди них дети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На месте происшествия работают специалисты
В городе Первоймайский Харьковской области прогремел взрыв. По предварительным данным, российские оккупанты совершили обстрел фугасным снарядом. Ранения получили более десяти человек, включая детей.
Об этом сегодня, 4 июля, в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрыв раздался примерно в 13:30. В результате были повреждены жилые многоэтажные дома, а также припаркованные автомобили. В небо поднимаются черные столбы дыма.
"В результате (обстрела, — Ред.) произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей. На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики", — сказал он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 июля в Сумах во время очередной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе жилой дом. Здание получило значительные разрушения. Пострадали 16 человек и тело одного жильца достали из-под завалов. В то же время были опубликованы жуткие кадры момента прилета по пятиэтажке.