Ночная атака на Украину: враг ударил ракетами и дронами, подробности по регионам

Враг использовал для атаки ракеты и беспилотные летательные аппараты

Российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине в ночь на 2 июля. В некоторых городах и областях прогремели взрывы. Вокруг Киева все вражеские цели были уничтожены.

"Телеграф" собрал информацию из разных источников о ночном происшествии.

Около 1:00 в пригороде Херсона прогремел мощный взрыв. Об этом написали в местных пабликах.

По словам Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, примерно в 1:20 прогремели взрывы в Николаевской области. Сработала ПВО.

В 1:34 были взрывы в Запорожской области. Как стало известно, причина громких звуков — также работа противовоздушной обороны.

В 2:12, как сообщил мониторинговый паблик военных, в направлении Запорожья был зафиксирован пуск С-300. Спустя несколько минут было сообщено о новых пусках и новых взрывах в городе.

В 6:15 Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило о ракетной угрозе для Одесской и Николаевской областей. Отмечается, что пусков "Калибров" или "Ониксов" не было.

Киевская городская военная администрация отметила, что украинское ПВО уничтожило все воздушные цели вокруг столицы. На сей раз захватчики применили БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы "Shahed". Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней.

"Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", — сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о выстраивании новой тактики россиянами. По его словам, они, вероятно, припасают ракеты для более коварных намерений.