Угроза для Киева и не только: оккупанты запустили дроны по Украине

Россияне продолжают ночной террор

В Украине объявлена очередная воздушная тревога, которая на этот раз накрыла ряд областей на севере и в центре страны, включая и Киев.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, сирены украинцы слышали из-за запусков значительного количества ударных беспилотников.

По данным мониторинговых групп БПЛА зафиксированы в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях, однако большинство из них движется в сторону Киева.

При том, наибольшую опасность они представляют для жителей левого берега столицы, а также Кропивницкому. В Киевской области слышали ПВО

Как сообщалось ранее, 4 июля оккупанты обстреляли город Первоймайский в Харьковской области. Россияне ударили по мирному населению фугасным снарядом. Ранения получили более десяти человек, включая детей.

В ночь на 6 июля оккупанты нанесли удар по Львову чем оборвали жизни четырех людей, а еще 34 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.

Кроме того, мы писали, что россияне ударили по Николаеву ракетой "Искандер-М" в ночь на 10 июля. Поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших не поступало.