Киевлян снова напугали экстренным сообщением о тревоге: власти столицы и ГСЧС открещиваются

Пока не ясно, кто же именно отправляет киевлянам экстренное оповещение

Жители Киева во время воздушной тревоги сегодня вновь получили экстренные оповещения от КГГА, хотя власти столицы ранее обещали больше не присылать их из-за пугающего резкого звука. Однако в КГГА открестились от этого и скинули вину на ГСЧС, но те в свою очередь обвинили все-таки городскую администрацию.

В сообщении КГГА сказано, что городские власти оповещают горожан о тревоге только через приложение "Киев Цифровой" или в своем официальном Telegram-канале.

"Экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям через свою систему оповещения", — сказано в сообщении.

В ГСЧС Украины отреагировали на такое заявление и объяснили, как происходит оперативное информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через мобильные телефоны. Украинцам напомнили, что в 2022 году была модернизирована система централизованного оповещения совместно с операторами мобильной связи, чтобы оповещать население об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций на их мобильные телефоны. В первую очередь речь шла о воздушных тревогах и других угрозах военного характера.

На данный момент система настроена и позволяет отправлять оповещения об угрозе не только Госслужбе чрезвычайных ситуаций, но и местным властям: Киевской городской и областным военным администрациям.

"Поскольку в соответствии с Кодексом Гражданской защиты Украины к полномочиям местных государственных администраций в сфере гражданского защите принадлежит обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций", — подчеркнули в ГСЧС.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких городах Украины появится израильская система оповещения. Отмечается, что она будет работать не во всех городах.