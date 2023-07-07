Экстренные оповещения о тревоге испугали украинцев: можно ли их отключить

Как отключить экстренные оповещения на телефоне

Во время последней воздушной тревоги, которая была объявлена вечером 7 июля, многие жители Киева получили громкие экстренные оповещения об отбое, что с непривычки многих напугало.

Так в сети показали примеры того, как это звучало, сопроводив сообщения нелестными высказываниями.

Примечательно также и то, что эти оповещения работают далеко не всегда.

Проблему признали и в Киевской городской военной администрации, в которой из-за проблем с "экстренными оповещениями" сообщили о временном прекращении информирования об объявлении и отмене воздушных тревог.

"Просим отнестись с пониманием. Следите за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой", — сообщили в администрации.

Стоит отметить, что отключить подобные оповещения на телефоне все же можно, хоть и не рекомендуется.

Чтобы это сделать на IOS необходимо зайти в "Настройки", затем выбрать пункт "Уведомления", найти внизу слайдер "Экстренные уведомления" и отключить его.

На Android порядок действий похожий, но чуть длиннее: "Настройки" — "Уведомления" — "Дополнительные настройки" — "Беспроводные экстренные оповещения"

Как сообщалось ранее, Минцифры обновило свое приложение о тревогах и добавило туда новые типы оповещений, включая и о химической и радиационной опасности. Украинцев эта новость тогда сильно "воодушевила", а в сети появилось много шуток на эту тему.