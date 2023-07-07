Екстрені сповіщення про тривогу налякали українців: чи можна їх відключити

Як вимкнути екстрені оповіщення на телефоні

Під час останньої повітряної тривоги, яку було оголошено увечері 7 липня, багато жителів Києва отримали гучні екстрені сповіщення про відбій, що з незвички багатьох налякало.

Так у мережі показали приклади того, як це звучало, супроводивши повідомлення невтішними висловлюваннями.

Примітно також, що ці оповіщення працюють далеко не завжди.

Проблему визнали і в Київській міській військовій адміністрації, в якій через проблеми з "екстронними сповіщеннями" повідомили про тимчасове припинення інформування про оголошення та скасування повітряних тривог.

"Просимо поставитися з розумінням. Слідкуйте за повідомленнями про тривоги у додатку "Київ Цифровий", — повідомили в адміністрації.

Варто відзначити, що відключити подібні оповіщення на телефоні все ж таки можна, хоч і не рекомендується.

Щоб це зробити на IOS необхідно зайти в "Налаштування", потім вибрати пункт "Сповіщення", знайти внизу слайдер "Екстрені повідомлення" і вимкнути його.

На Android порядок дій схожий, але трохи довший: "Налаштування" — "Сповіщення" — "Додаткові налаштування" — "Бездротові екстрені оповіщення"

Як повідомлялося раніше, Мінцифри оновило свою програму про тривоги і додало туди нові типи сповіщень, включаючи і про хімічну та радіаційну небезпеку. Українців ця новина тоді сильно "надихнула", а в мережі з’явилося багато жартів на цю тему.