В Україні було оголошено масштабну тривогу: що сталося (оновлено)

Тривогу було оголошено по всій Україні

По всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу у зв’язку зі злетом винищувачів МіГ-31К, який може нести на борту аеробалістичні ракети "Кинджал".

Як проінформувала пресслужба Повітряних Сил ЗСУ, 3 літаки цього типу вилетіли з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Нагадаємо, що розпіарені російським керівництвом ракети "Кинджал" є найновішою зброєю країни-агресора, яка до появи в Україні ЗРК Patriot нічим не збивалася через свою величезну швидкість.

Найчастіше подібні вильоти не призводять до запусків ракет, оскільки їхній запас у окупантів обмежений. Попри це, тривога після зльотів МіГ-31К включається по всій країні, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення у випадку, якщо справді запуски відбудуться.

UPD 21:55 Пішли відбої тривоги. Повітряна тривога оголошена тільки для Сумської та Донецької області.

UPD 22:03 Сумська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 липня російські загарбники атакували місто Суми дронами-камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок. Незабаром з’явилося відео моменту прильоту та фотографії страшних наслідків.