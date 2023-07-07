В Украине была объявлена масштабная тревога: что произошло (обновлено)

Тревога объявлена по всей Украине

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом истребителей МиГ-31К, который может нести на борту аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Как проинформировала пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, 3 самолета этого типа вылетели из аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).

Напомним, что распиаренные российским руководством ракеты "Кинжал" являются новейшим оружием страны-агрессора, которое до появления в Украине ЗРК Patriot ничем не сбивались из-за своей огромной скорости.

Зачастую подобные вылеты не приводят к запускам ракет, поскольку их запас у оккупантов ограничен. Несмотря на это, тревога после взлетов МиГ-31К включается по всей стране, чтобы минимизировать риски для гражданского населения в случае, если запуски действительно произойдут.

UPD 21:55 Пошли отбои тревоги. Воздушная тревога объявлена только Сумской и Донецкой области.

UPD 22:03 Сумская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 июля российские захватчики атаковали город Сумы дронами-камикадзе, в результате чего был поврежден жилой пятиэтажный дом. Вскоре появилось видео момента прилета и фотографии страшных последствий.