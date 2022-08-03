"Спасибо, успокоили": приложение "Тревога" расширило свои возможности, испугав украинцев

Украинцы обеспокоены новым обновлением популярного приложения, оповещающего население о тревоге в областях

Министерство цифровой трансформации обновило мобильное приложение "Тревога". Теперь туда будут поступать уведомления не только о воздушной, но и о химической и радиационной опасности. Соответствующее обновление спровоцировало шквал обсуждений среди пользователей сети, которых эта информация, мягко говоря, испугала.

Как в своем Телеграмм-канале сообщило Минцифры, решение о расширении возможностей мобильного приложения было принято для более детального оповещения населения. В частности, украинцы смогут слышать сигналы о начале и окончании пяти типов тревог: воздушная опасность, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая угроза, а также радиационная опасность. Для каждого из них были разработаны специальные звуки. Кроме того, приложение будет отправлять текстовые рекомендации в зависимости от типа угрозы.

Обновление, которое теперь доступно для пользователей iOS, Android и Huawei, их явно не порадовало. Украинцы с осторожностью обсуждают в сети соответствующую информацию, выражая опасения, что руководство страны может знать что-то, что неизвестно обычным жителям государства, страдающего российской агрессией уже 161 день подряд.

Кое-кто саркастически отмечает, что утро началось с "оптимистических" обновлений и добавляет, что такое развитие событий совсем не провоцирует появление радости, ведь осознание того, какая ракета летит в твою сторону: ядерная или химическая, точно не успокаивает.

Некоторые пользователи отмечают, что жить в условиях войны было страшно, а новое обновление от Минцифры спровоцировало еще и появление новых опасений со стороны населения.

Реакция пользователей сети на обновление приложения "Тревога"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МОН предоставили ряд рекомендаций учителям, в рамках которых они должны действовать совместно с учениками при условии, что будет объявлена воздушная тревога.