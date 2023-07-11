Кияни знову налякали екстреним повідомленням про тривогу: влада столиці та ДСНС відхрещується

Поки не ясно, хто саме надсилає киянам екстрене сповіщення

Жителі Києва під час повітряної тривоги сьогодні знову отримали екстрені сповіщення від КМДА, хоча влада столиці раніше обіцяла більше не надсилати їх через страшний різкий звук. Однак у КМДА відхрестилися від цього і скинули провину на ДСНС, але ті своєю чергою звинуватили таки міську адміністрацію.

У повідомленні КМДА сказано, що міська влада сповіщає городян про тривогу тільки через додаток "Київ Цифровий" або у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Екстренні сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення", — сказано в повідомленні.

У ДСНС України відреагували на таку заяву та пояснили, як відбувається оперативне інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій через мобільні телефони. Українцям нагадали, що у 2022 році було модернізовано систему централізованого оповіщення спільно з операторами мобільного зв’язку, щоб сповіщати населення про загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на їхні мобільні телефони. Насамперед йшлося про повітряні тривоги та інші загрози військового характеру.

На даний момент система налаштована та дозволяє відправляти сповіщення про загрозу не лише Держслужбі надзвичайних ситуацій, а й місцевій владі: Київській міській та обласним військовим адміністраціям.

"Оскільки відповідно до Кодексу Цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій", — наголосили у ДСНС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких містах України з’явиться ізраїльська система оповіщення. Зазначається, що вона працюватиме не у всіх містах.