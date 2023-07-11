По всій Україні була оголошена повітряна тривога: що відомо

Ворожий літак здійснював не бойовий виліт

У вівторок, 11 липня, близько 15:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт потенційного носія "Кинджалів" на території росії.

У моніторингових каналах повідомили, що на аеродромі Саваслейка злетів Міг-31К. Але станом на 15:15 пусків ракет зафіксовано не було, а близько 15:25 почалися відбої по регіонах.

Міг-31К небезпечний тим, що може нести ракети "Кинджал", які можуть вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні цілі — авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Ракета Х-47м2 "Кинджал" розроблялася для того, щоб долати системи ППО та ПРО. Її швидкість до 14 000 км/год.

Станом на зараз ракетна загроза минула, МіГ здійснив посадку на аеродромі вильоту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Миколаєву ракетою "Іскандер-М" у ніч проти 10 липня. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, інформації щодо постраждалих немає.