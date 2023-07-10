Окупанти завдали удару по Миколаєву: є приліт

Ворог застосував балістику під час удару по Миколаєву

Окупанти в ніч на 10 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Там зафіксовано приліт по об’єкту інфраструктури.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Друзі, оглядаємо район, який потрапив під обстріл уночі. Пошкоджень у житлових будинках поки не виявлено. У разі змін – повідомлю вас.

За даними військової адміністрації, 10 липня близько 01:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удару було завдано по об’єкту інфраструктури, імовірно ракетою "Іскандер-М", — уточнив він.

У той же час, глава регіону Віталій Кім зазначив, що 9 липня ворог також обстріляв і Миколаївську область.

"Вчора об 11:43 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 4 липня окупанти обстріляли місто Першотравневе у Харківській області. Росіяни вдарили по мирному населенню фугасним снарядом. Поранення отримали понад десять осіб, включаючи дітей.