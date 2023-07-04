Росіяни вдарили по Харківщині: багато поранених, серед них діти

У місті Первомайський Харківської області пролунав вибух. За попередніми даними, російські окупанти здійснили обстріл фугасним снарядом. Поранення отримали понад десять осіб, включаючи дітей.

Про це сьогодні, 4 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"В результаті (обстрілу, — Ред.) сталося загоряння кількох автомобілів на паркуванні. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих, з яких 5 дітей. На місці знаходяться відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", — сказав він.

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