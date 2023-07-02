Нічна атака на Україну: ворог вдарив ракетами та дронами, подробиці по регіонах

Ворог використовував для атаки ракети та безпілотні літальні апарати

Російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні в ніч проти 2 липня. У деяких містах та областях прогриміли вибухи. Навколо Києва всі ворожі цілі було знищено.

"Телеграф" зібрав інформацію з різних джерел про нічну подію.

Близько 1:00 у передмісті Херсона пролунав сильний вибух. Про це написали у місцевих пабликах.

За словами Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, приблизно о 1:20 пролунали вибухи на Миколаївщині. Спрацювала ППО.

О 1:34 були вибухи у Запорізькій області. Як стало відомо, причина гучних звуків — також робота протиповітряної оборони.

О 2:12, як повідомив моніторинговий паблік військових, у напрямку Запоріжжя було зафіксовано запуск С-300. Через кілька хвилин було повідомлено про нові пуски та нові вибухи в місті.

О 6:15 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило ракетну загрозу для Одеської та Миколаївської областей. Зазначається, що пусків "Калібрів" чи "Оніксів" не було.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що українське ППО знищило всі повітряні цілі навколо столиці. Цього разу загарбники застосували БПЛА, за попередньою інформацією – боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця та за останні 12 днів.

"Інформації про постраждалих або руйнування на цей час не надходило. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", - сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про вибудовування нової тактики росіян. За його словами, вони, ймовірно, запасають ракети для більш підступних намірів.