Укр

На связь не выходит семья: сколько во Львове сейчас погибших и пострадавших (новые фото и видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Разбор завалов Новость обновлена 06 июля 2023, 10:38
Разбор завалов. Фото ГСЧС

В области также есть разрушения

Ракетный удар по Львову забрал жизни четырех людей, еще 34 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг атаковал нашу область с Черного моря – ракетами "Калибр". Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожило 7 ракет над Львовщиной. Подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания все они находились в доме. Соболезнование родным. Пострадали 34 человека", — уточнил он.

Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
Ракетный удар по Львову
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
Спасатели разбирают завалы
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
Уже подтвердили гибель четырех человек
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
Поврежден жилой дом
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
Среди пострадавших есть ребенок
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
В результате атаки много пострадавших
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023
Ракетный удар по Львову 6 июля 2023

Ударом повредило подстанцию, из-за чего в данном районе нет света. Козицкий отметил, что завалы будут разобраны до конца дня.

"Одна семья не выходит на связь, надеемся, что мы их найдем живыми", — добавил он.

Также чиновник добавил, что повреждения получили около 30 домов и свыше 50 автомобилей, которые находились в районе прилета ракеты.

Есть последствия ночного удара и во Львовской области. В пригороде областного центра обломок ракеты упал в одном из сел.

"Там образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших", — добавил Козицкий.

Также обломки ракеты упали и в Золочевском районе Львовской области. Там есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел, пострадавших нет.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак показал кадры первых минут после прилета.

Ранее "Телеграф" писал о том, что говорят очевидцы и пострадавшие ракетного удара по Львову.

Теги:
#Львов #Обстрел #Погибшие #Пострадавшие