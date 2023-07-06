На связь не выходит семья: сколько во Львове сейчас погибших и пострадавших (новые фото и видео)

В области также есть разрушения

Ракетный удар по Львову забрал жизни четырех людей, еще 34 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг атаковал нашу область с Черного моря – ракетами "Калибр". Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожило 7 ракет над Львовщиной. Подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания все они находились в доме. Соболезнование родным. Пострадали 34 человека", — уточнил он.

Ракетный удар по Львову

Спасатели разбирают завалы

Уже подтвердили гибель четырех человек

Поврежден жилой дом

Среди пострадавших есть ребенок

В результате атаки много пострадавших

Ударом повредило подстанцию, из-за чего в данном районе нет света. Козицкий отметил, что завалы будут разобраны до конца дня.

"Одна семья не выходит на связь, надеемся, что мы их найдем живыми", — добавил он.

Также чиновник добавил, что повреждения получили около 30 домов и свыше 50 автомобилей, которые находились в районе прилета ракеты.

Есть последствия ночного удара и во Львовской области. В пригороде областного центра обломок ракеты упал в одном из сел.

"Там образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших", — добавил Козицкий.

Также обломки ракеты упали и в Золочевском районе Львовской области. Там есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел, пострадавших нет.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак показал кадры первых минут после прилета.

Ранее "Телеграф" писал о том, что говорят очевидцы и пострадавшие ракетного удара по Львову.