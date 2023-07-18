Одесу та Миколаїв атакували ракетами і "шахедами": розповідаємо про наслідки

Всього по півдню України було випущено 25 безпілотників

У ніч із 17 на 18 липня було неспокійно не тільки в Криму — росія вкотре атакувала мирні міста і села України з повітря. За даними Повітряних Сил, ворог використовував як БПЛА типу Shahed, так і крилаті ракети. Найбільше дісталося Одещині та Миколаївщині.

Офіційні дані щодо роботи засобів протиповітряної оборони опублікувала пресслужба ОК "Південь". Слід зазначити, що всі випущені противником цілі вдалося знищити. Проте, на жаль, не обійшлося і без влучань, котрі пов'язані із падінням уламків.

Одеса

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", на Одещині нічна тривога була чи не найдовшою. Початково область "кошмарили" "шахедами", випускаючи їх у кілька хвиль. На щастя, силам ППО вдалося прекрасно відпрацювати по кожному безпілотнику. Після короткого затишшя військові також зафіксували чотири крилаті ракети, випущені на Одесу. Три вдалося збити майже одразу, четверта ще трохи поманеврувала, однак і її швидко "втихомирили". При цьому всьому як одесити, так і жителі області мали вельми неспокійну ніч — через постійні вибухи, адже ворожі цілі треба було вчасно збити.

За даними голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, на підльоті до Одещини було знищено 21 безпілотник.

Миколаїв

На Миколаївщині була схожа ситуація, щоправда, тут ворог в основному використовував БПЛА. На жаль, у обласному центрі зафіксований приліт, після якого спалахнула пожежа. Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, було промисловий інфраструктурний об'єкт. Представники ДСНС одразу ж виїхали на місце події, аби ліквідувати наслідки пожежі. Обійшлося без постраждалих. Всього у небі над регіоном було знищено чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Слід додати, що в ОК "Південь" також повідомили про окремі пошкодження портової інфраструктури та окремих домоволодінь — без уточнення по областях. Відомо про одного пораненого, його вже госпіталізували.

Нагадаємо, що попередня серйозна атака росіян на Україну з повітря була зафіксована 13 липня. Тоді потужні вибухи лунали в Києві.