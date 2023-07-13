В Україні оголосили повітряну тривогу: у Києві чули потужні вибухи

У повітряному просторі України зафіксовано кілька ракет та дронів

В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу, цього разу через запуски ракет з моря та дронів з півночі.

Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, кілька ракет "Калібр" пролетіли через центральні області України у бік Києва, проте потім звернули на захід і рушили у бік Львова.

upd 2:10 Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих через падіння уламків у Дарницькому районі

upd 01:50: КМДА повідомила про можливе падіння уламків збитого дрона в деяких районах Києва, компетентні служби вже вирушили на місце. Попередньо атаку на Київ було відбито, але дрони залишаються в області

upd 01:35: Повітряна тривога продовжується, проте ракетна загроза пройшла, повідомляють моніторингові групи. Тим часом БПЛА попрямували у бік Києва, де чули кілька гучних вибухів. Також роботу ППО було зафіксовано у Хмельницькій та Полтавській областях

Згідно з даними моніторингових груп, БПЛА виявляють активність у північних областях. Крім того, вони повідомляють, що ракети рухаються тією самою траєкторією, як і в день обстрілу Львова 7 липня, а тому місцевих жителів закликають перебувати в безпечних місцях.

Тим часом тривога була включена практично на всій території України.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 6 липня окупанти завдали удару по Львову чим обірвали життя чотирьох людей, а ще 34 особи отримали травми. Серед постраждалих є дитина.

Крім того, росіяни вдарили по Миколаєву ракетою "Іскандер-М" у ніч на 10 липня. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих не надходило.

А в ніч на 12 липня ударні безпілотники атакували Черкаську область, через що сталася пожежа в нежитловій будівлі неподалік обласного центру. Обійшлося без постраждалих.