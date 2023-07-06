На зв’язок не виходить родина: скільки у Львові зараз загиблих та постраждалих (нові фото та відео) (оновлено)

В області також є руйнування

Ракетний удар по Львову забрав життя чотирьох людей, ще 34 особи зазнали травм. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

"Ворог атакував нашу область з Чорного моря – ракетами "Калібр". Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищило 7 ракет над Львівщиною. Підтвердили загибель чотирьох людей. У момент влучення всі вони перебували в будинку. Співчуття рідним. , — Уточнив він.

Ракетний удар по Львову 6 липня

Рятувальники розбирають завали

Пошкоджено житловий будинок

Вже підтвердили загибель чотирьох людей

В результаті атаки багато постраждалих

Серед постраждалих є дитина

Удар пошкодив підстанцію, через що в цьому районі немає світла. Козицький зазначив, що завали будуть розібрані до кінця дня.

"Одна родина не виходить на зв’язок, сподіваємось, що ми їх знайдемо живими", — додав він.

Також чиновник додав, що пошкодження отримали близько 30 будинків та понад 50 автомобілів, які знаходилися в районі прильоту ракети.

Є наслідки нічного удару у Львівській області. У передмісті обласного центру уламок ракети впав в одному із сіл.

"Там утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих", — додав Козицький.

Також уламки ракети впали й у Золочівському районі Львівщини. Там є руйнування у приватному господарстві в одному із сіл, постраждали немає.

UPD. Станом на 11:00 відомо про 37 постраждалих, врятовано 7 людей, евакуйовано — 64 особи, повідомили у МВС.

"На місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під'їздах зруйнованого будинку. Евакуйовано 14 автомобілів з під'їзних колій, розкрито 6 дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки", — зазначили силовики.

У той же час, глава Офісу президента Андрій Єрмак показав кадри перших хвилин після прильоту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що говорять очевидці та постраждалі ракетного удару по Львову.