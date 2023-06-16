Можливі дві причини: Зеленський жорстко пояснив новий удар путіна по Україні

Регулярні обстріли України говорять про те, що росія не прагне миру, зазначив Зеленський та іноземні гості

На тлі ракетного удару по Україні на момент візиту переговорників з Африки Володимир Зеленський припустив, що путін не контролює дії своєї армії. Другий варіант, який спав президенту на думку, полягає в тому, що російський президент просто не адекватний.

Про це глава України заявив під час брифінгу із лідерами африканських країн до Києва. Він поставив риторичне питання про те, про який діалог із росією після такого вчинку може йтися.

Володимир Зеленський зазначив, що лідери африканських країн обов’язково мають звернути увагу на те, що сталося. Він наголосив, що такі дії росії говорять про те, що політичне керівництво країни не готове до миру і хоче повністю знищити Україну.

"Президент рф не контролює свою армію, своїх найманців, включаючи "вагнерівців", тому що вони б’ють ракетами по лідерах інших держав, які після нас вирішили поїхати в країну, яка сьогодні завдала ракетного удару по них. Або ця людина не контролює, або вона неадекватна. І маю багато питань, який діалог може бути з цією людиною", – сказав Володимир Зеленський.

У свою чергу, президент ПАР Сиріл Рамафоса погодився з українським президентом і додав, що обстріли не сприяють встановленню миру.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох сторін для того, щоб мир зміг настати і проблему було врегульовано", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що переговорникам із Африки показали підбиту російську техніку. Вони фотографувалися на тлі згорілих танків та з цікавістю розглядали експонати.