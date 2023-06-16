Переговорники з Африки, генсек ООН та президенти. Чому росія обстрілює Київ до візитів іноземців

Українці дивуються, чому рф обстріляла своїх симпатиків з Африки

Сьогодні під час візиту у Київ лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго спускалися в укриття під час ракетної атаки росії. рф обстріляла столицю крилатими ракетами "Калібр" та балістичними "Кинджалами", хоча переговорники з Африки перебувають тут із миротворчою місією. А серед пропонованих заходів — зупинення дії ордеру на арешт путіна.

Клуб обстріляних. Хто ще сидів в укритті та гуляв під гул сирен

У квітні минулого року росія вдарила по Києву, поки тут перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Той не приховував, що був шокований тим, що росія завдала ракетного удару, поки він перебував у столиці. Україна назвала обстріл "листівкою з москви"

Далі патерн лише повторювався, обстрілювали навіть тих, кого звинувачували у симпатії до росії. У жовтні президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру довелося понад годину провести в укритті на Чернігівщині. В укритті він слухав історії місцевих жителів, як пережили окупацію. До цього Штайнмаєр був відомий як автор механізму виконання Мінських угод.

У квітні 2023 року президент Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова були змушені ховатися у підземному паркінгу готелю через повітряну тривогу у Києві. Аби не відставати від графіка, команда Павела організувала робочу зустріч із представниками кримських татар режимі прямо у приміщенні укриття.

Під час візиту Шарля Мішеля до Одеси у травні 2022 року росія також випустила ракети. Тому голові Європейської ради довелось ховатись у бомбосховищі.

Сирени лунали навіть під час візиту президента США Джо Байдена, який на них навіть не відреагував. Також повітряна тривога була у червні 2022 року, коли у Києві із візитом перебували лідери Німеччини, Франції та Італії Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Маріо Драгі.

А у ніч перед приїздом в Україну спеціального посланця Китаю у справах Євразії Лі Хуея росія вперше випустила по столиці аж шість аеробалістичних "Кинджалів".

Навіщо це росії

Радник міністра оборони України Олексій Копитько звернув увагу на те, що заздалегідь і з датами анонсують малу кількість візитів іноземці. Серед них візит Генсека ООН, представника КНР та сьогоднішній візит посланців з Африки:

"Тобто, кремль обстрілює Київ з метою завдати максимальної шкоди саме в момент приїзду до нас осіб, які де-факто діють на користь москви. Свідомо та дуже демонстративно. Навіщо це потрібно? Є лише одне раціональне пояснення: таким чином москва намагається довести своїм посланцям, що вони діють на користь сильного гравця, який має серйозну військову міць і здатний перемогти", — вважає Копитько.

Водночас він каже, що африканські лідери вже мають своє сформоване уявлення щодо війни та воно інше, ніж в України. Сформовано цю картинку москвою на підставі зведень, в яких знищено більше зброї, ніж поставлено.

"Загалом це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче "миротворити" на користь москви: вас сприймають тупо як гарматне м'ясо, яке треба залякати", — каже Копитько.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що атака росіян на Київ в момент візиту лідерів країн Африки виглядає ірраціональною лише на перший погляд.

"У нас чомусь прийнято думати, що якщо в Африці росію сприймають як "миротворця", то значить кремль відносно них обрав стратегію "м’якої поведінки". Але …росіяни щодо Африки обрали зовсім інший курс – демонстратор сили й насилля", — каже Киричевський.

росіяни у 2022-2023 роках демонстративно продовжували поставки авіатехніки до деяких країн Африки, також ПВК "Вагнер" цілком успішно витіснила європейців як "гарантів безпеки" з ЦАР та Малі, і безконтрольно займається кримінальними злочинами.

Але навіть і тут в росіян доволі часто буває своя "проруха", пише експерт, бо Еритрея відмовила рф у розміщенні військово-морської бази в обмін на поставку восьми дронів-камікадзе. А Єгипет вже розглядає варіант купити деяку техніку та озброєння в Індії, а не в рф.

"Тому росіяни так і діють для нас максимально незрозумілим чином, "чіпляються" за Південь як можуть", — підсумував Киричевський.

Як це пояснює рф

У рф коментують ці повідомлення у стилі "не все так однозначно". Сьогоднішній обстріл вони назвали фейком та у якості доказу підхопили повідомлення з Twitter президентства Південної Африки після обстрілу, що "місія йде добре і за планом".

"РИА Новости" пишуть, що обстрілу не було

Також Вінсент Магвенья, спікер президента ПАР Сиріла Рамафоси, написав дивний пост у Twitter, де заявив, що делегація не чула ні сирен, ні вибухів. Але є нюанс — повідомлення кореспондента Reuters, який бачив, як лідери прямують до бомбосховища у готелі.

Reuters побачив, як африканських посланцівідуть в укриття

Пропагандистські Telegram-канали також переконують, що обстрілів немає і сирену навмисне вмикають, аби справити враження:

Пропагандистські канали переконують, що сирени вмикають просто так

А ось подібне повідомлення з іншого каналу:

Фейки росіян про повітряні тривоги

Такі заяви виглядають цинічними на тлі наслідків сьогоднішніх російських обстрілів. На Київщині у приватних будинках зруйновано дахи, стіни, вибиті вікна. Двоє дітей та бабуся постраждали, при чому жінку відкинуло ударною хвилею. Станом на цей момент 7 людей звернулися до лікарів. Пошкоджено понад 30 будинків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зірки відреагували на ракетну атаку по Києву.